شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مقاولات: الدولة كلفتنا بتنفيذ محور كل 25 كيلو متر في وجه قبلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني تادرس، رئيس إحدى شركات المقاولات التي تعمل في إنشاء المحاور بصعيد مصر، إن التكليفات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعتاد عليها، ونستجيب لها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أنه نفذ عددا من المشروعات، حيث إن هناك تكليفات من الدولة بعمل محور كل 25 كيلو متر طولي في وجه قبلي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "عدد المحاور كبير للغاية، والصعيد كان منسياً والرئيس أولاه اهتماماً خاصا لتعويض ما فاته، ونحن عملنا مع وزارة النقل منذ حوالي 30 عاما، ولدينا تعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وحاليا نقوم بعمل محور آخر جنوب بني سويف".

وذكر: "نعمل في ظل قائمة موحدة ملزمة للكل، خصوصا في المشروعات القومية الكبيرة، وكل الشركات تعمل بسعر واحد، ويتم تعويض المكاسب بحجم عمل أكبر، ونحن يعمل لدينا 2200 شخص، ونعمل على تشغيل 25 مورد، و25 مقاول مصنعيات، واليوم كان هناك 16 شركة حاضرة لقاء الرئيس السيسي، بينهم شركتين فقط قطاع عام والباقي قطاع خاص يعملون في هذه المشروعات".