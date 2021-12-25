رئيس تنمية الصعيد: افتتاح المشروعات الكبرى بجنوب البلاد بمثابة تعويض للأهالى

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصعيد مصر الآن هي بمثابة تعويض لأهالى الصعيد، موضحاً أن الدولة تعمل على تنمية المواطن والمحافظات في جنوب البلاد من أجل توفير حياة كريمة لكافة لمواطنين.

وأضاف "صالح"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما يحدث من تنمية ومشروعات كبرى بمحافظات الصعيد هي إنجازات لم تحدث من قبل ذلك، وتابع:"لا استطيع وصف الفرحة التي في عيون أهالى الصعيد جراء التنمية الكبرى التي تحدث على ارض الواقع".

ولفت رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن هذه الإنجازات التي تتم في صعيد مصر تعد استكمال لافتتاح المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في جميع ربوع البلاد، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولى الصعيد أهمية قصوى.

وكان اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قد قال إن الصعيد يستحوذ على نصيب الأسد من المشروعات التنموية بالدولة المصرية، مردفا: "ما يتم حاليا تعويض للمصريين وأهل الصعيد الذين يلقوا اهتماما كبيرا من القيادة السياسية".

أضاف صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن محافظات الصعيد تشهد في الوقت الحالي طرقا وكباري ومحاور عملاقة، ليشهد بذلك نهضة كبيرة بالتنمية، متابعا: "قطاعات البنية الأساسية بمشروعات الصعيد، من أكبر القطاعات التي استحوذت على أكبر الموازنات خلال الـ7 سنوات السابقة لتحسين حياة المواطنين بشكل أكبر".

وأكمل: "التأمين الصحي يخدم أهالي الصعيد ويخفف معاناتهم من السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج، وحاليا يتم تقديم كل الخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وهذا ما جعل المواطن الصعيدي يدرك اهتمام الرئيس السيسي، لأن الوضع اختلف عما سبق".