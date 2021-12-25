شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 8 حالات اعتداء على أملاك الرى بالعياط وأبنية مخالفة في أوسيم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة 8 حالات تعدى بالبناء على أرض أملاك الري والصرف، وذلك على مساحة 407 أمتار بقرية جرزا فى نطاق الوحدة المحلية بالقطورى في العياط، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعه من محمود فؤاد رئيس مركز العياط، في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم بإزالة وتكسير بلوك أبيض مقام بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بمركز أوسيم بقرية برطس علي مساحة {100 متر تقريباً} بشارع النادي بقرية برطس بنطاق المركز، وجاري تحرير المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

وفي اطار تنفيذ محافظة الجيزة الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف والتطوير للطرق في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتسهيل علي المواطنين وتيسير الحركة المرورية، قامت المحافظة من خلال حي الطالبية بالانتهاء من رصف الطبقة السطحية لشارع السلام ضمن أعمال الخطة الاستثمارية استكمالا لمجهودات رصف الطرق والمحاور المتفرعة من محور انور السادات وشارع الاهرام .