شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: الدولة تسعى للنهوض بمشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الادارة الزراعية بقطور، وعقد اجتماعا بالعاملين في الإدارة.

وخلال الاجتماع شدد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، على اهتمام الدولة بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك توافر الأسمدة والمرونة في الصرف وتذليل كافه المعوقات امام المزارعين ودور الدولة في النهوض بالثروة الحيوانية عن طريق تمويل مشروع البتلو وتطوير مراكز تجميع الالبان.

وتفقد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة الزراعات الشتوية القائمة مثل القمح والبنجر والبصل و شدد علي مداومة المرور والمتابعة لكافة المحاصيل.

كما تفقد الجمعيات الزراعية بنواحي مركز طنطا للوقوف علي مدي توافر الأسمدة والانتهاء من اعمال الحصر الشتوي علي منظومة كارت الفلاح الذكى