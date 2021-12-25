شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سابق بالبنك الدولى: مصر وفرت 5.4 مليون فرصة عمل خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إن الدولة خلقت خلال السنوات الماضية 5.4 مليون فرصة عمل، ومن أجل خلق كل هذه الفرص، فمن المفترض أن تنشئ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحية والمرافق من أجل لفت انتباه المستثمرين والقطاع الخاص، وكل ذلك يستنزف من الموازنة العامة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "الدولة تعمل، وتطور البنية التحتية، والدولة لن تلعب كل الأدوار، وهنا يأتي دور القطاع الخاص من أجل إنشاء المشروعات بعد توفير البيئة المناسبة والبنية التحتية اللازمة من أجل الاستثمار".

وذكر: "والعالم اليوم مفتوح، وهناك دول كبرى حولنا تحقق طفرات كبيرة وتحقق نسب نمو مرتفعة للغاية، ولابد من وجود عناصر جذب، ونحن في سباق دولي مع دول العالم، التي تفعل ما في وسعها لخلق فرص عمل وأن تجذب الاستثمار المباشر الطائر بين الدول".