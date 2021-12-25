شكرا لقرائتكم خبر عن سرفيس الجيزة يشن حملات على موقف الشوربجى ببولاق الدكرور لمنع الزحام..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز السرفيس بالجيزة، حملة مكبرة برئاسة محمود حسين، رئيس الجهاز، على موقف الشوربجى الجديد في بولاق الدكرور، بعد نقله إلى أسفل محور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، للتخلص من الإزدحام المرورى الذى كان يسببه في منطقة الشوربجى.

وأكد محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وجه بشن حملات دورية لإعادة الانضباط ومنع عودة السائقين للموقف القديم، وإلزامهم بالتحميل من الموقف الجديد، لمنع عودة التزاحم، مشيرا إلى أن الموقف الجديد كان ساحة مستغلة كموقف لسيارات هيئة النظافة والكائنة أسفل محور صفط اللبن بحي بولاق الكرور وتم تجهيزها بناء على تعليمات المحافظ، بشكل حضاري كموقف نموذجي ليكون بديلا للموقف العشوائي الكائن بمنطقة الشوربجي ببولاق الدكرور.

وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة في تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتا أن الموقف الجديد سيساهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بشارع الشوربجي .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراعاة عدد من التجهيزات بالموقف والتي شملت رفع كفاءته وتنفيذ تطوير شامل له ودعمه بعدد من الموظفين والبوابات لخروج ودخول المركبات لإحكام السيطرة عليه ليظهر بالشكل الحضارى اللائق لخدمة المواطنين.

ووجه المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع حي بولاق الدكرور بسرعة نقل سيارات السرفيس الموجودة بتلك المنطقة للموقف الجديد، مشددآ علي التنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم وعدم السماح لهم بالانتظار الخاطي بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، مشدداً على جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط المروري .