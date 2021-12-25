شكرا لقرائتكم خبر عن الأحلام لا تسقط بالتقادم.. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراشدة"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "عايز أقول لأهالينا فى الصعيد إحنا اللى بنعمله هنا بنحاول نخلى الدولة كلها على نسق واحد فى كل القطاعات، واللى هيكمل دا حياة كريمة".

وتابع الرئيس السيسى: "إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، أن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل".

وشهدت الجولة تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذى يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجى - مكتب الشهر العقارى – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعى – احوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد ) بإلاضافة إلى استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة 420 م 2، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية، كما تفقد الرئيس السيسى مجمع الخدمات الزراعية، وهو نسبة تنفيذ 100%.

وأشار القائمون على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، إلى أن إجمالى عدد العمالة فى مشروعات المبادرة بقنا 14 ألف فنى وعامل ومهندس، ويتم الإشراف على تنفيذ 722 مشروعا فى 9 قطاعات (الصرف الصحى والمياه والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والكهرباء والطرق والتضامن الاجتماعى)، وطبقا للخطة الزمنية انتهاء المرحلة بالكامل من المشروعات 30 يونيه 2022.

كما تم إنشاء مجمع الخدمات الزراعية تفقد مجمع الخدمات الزراعية والذى يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعى – مركز تجميع الألبان)، حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه. كما زار نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتى تتكون من مبنيين على مساحة حوالى 1200م2، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوربى ويتوافر بها إستراحة مُخصصة للاطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.

وأشار القائمون على تنفيذ المبادرة إلى إنشاء المكتبات الثقافية، بالتنسيق بين حياة كريمة ووزارة الثقافة، مستهدفين تنفيذ 120 فرع فى 20 محافظة.

كما تفقد الرئيس وحدة طب الأسرة بالمراشدة، وتخدم 11 ألف نسمة من اهالى القرية، كما تقدم خدمات الرعاية الأولية للأهالى، وتم رفع كفاءة الوحدة الصحية، وتم تسليم المشروع قبل الميعاد المحدد له، كما يوجد جراج يتضمن عربات إسعاف، ومتوفر بها أجهزة طبية.