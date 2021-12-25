​حُرِمَ معانيَ الرجولةِ.. عبدالله رشدي يعلق على تعامل المرأة مع الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق عبدالله رشدي، الإمام السابق لمسجد السيدة نفيسة، على تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، مؤكدا أنه لا يوجد في الشرع ما يُسمَّى بالمصاحبة بين الشباب والفتيات، بل هذا السلوك مُحَرَّمٌ.

وقال رشدي، إن المُباح هو تعامل الرجل والمرأة في حدود ما تقتضيه الحاجةُ من بيعٍ وعلاجٍ وتَعَلُّمٍ ونحوِ ذلك، أما أن يخرج الشاب بفتاةٍ يُجالسها في المقاهي ويتسامران بدعوى الصداقة فذلك فِعلٌ مُحرَّمٌ، لا يقبله على ابنتِه إلا رجلٌ حُرِمَ معانيَ الرجولةِ وانمحقتْ لديه مفاهيمُ الغيرة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم

وأوضحت دار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية أباحت معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.

وشددت على أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

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