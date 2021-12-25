حدث في 8 ساعات| الطقس غدًا وهدية السيسي في يناير ونشرة وظائف جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات القومية في الصعيد، وحسم الجدل بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم، حالة الطقس غدًا، ووزير النقل يكشف هدية الرئيس السيسي في السكة الحديد.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- "أنا ما بهاديش حد".. الرئيس السيسي يرد على طلب من أحد المقاولين (فيديو)

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب رئيس إحدى شركات المقاولات، بخصوص برفع الخصم عن الموظفين متوسطي الدخل، والذي تتراوح قيمته قيمته بين 150 و200 جنيه كهدية من الرئيس، قائلًا: "عشمانين في هدية منك يا سيادة الرئيس".

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- بداية يناير.. كامل الوزير يكشف هدية الرئيس السيسي في السكة الحديد

قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم رفع آخر عربة قديمة من القطارات نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على أنه بداية من العام القادم ستكون كل العربات بالقطارات جديدة في كل الخطوط.

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- لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون.. الشباب تعلن النشرة التوظيفية الجديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نشرة التوظيف المختصة للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون، في مجالات مختلفة ومتنوعة.

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- الطقس غدا.. أمطار ورياح وبرودة شديدة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غداً الأحد على مختلف الأنحاء.

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