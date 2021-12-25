بتكلفة 2 مليار.. ننشر صور محور سمالوط في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل إن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حـارة مرورية / اتجاه ويشمل 47 عملًا صناعيًا (30 كوبري - 17 نفقًا) يبلغ تكلفته 2.005 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، يهدف هذا المحور إلى ربط المناطق الصناعية ومحاجر الرخام والطوب الحجري والمزارات الدينية بمنطقة دير السيدة العذراء ومسار العائلة المقدسة والطريق الصحراوي الشرقي شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب وغرب غرب المنيا و الطريق الصعيد الصحراوي الغربي غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة سمالوط فى وادى النيل.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدد من محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري وعدد من المشروعات الخدمية بصعيد مصر.