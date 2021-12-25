السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة بقنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وخلال الجولة تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – أحوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد) بإلاضافة إلى استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة 420 مترًا مربعًا، ويتكون من 3 طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه.

ثم تفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعي – مركز تجميع الألبان)، حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.

كما زار الرئيس نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة حوالي 1200م2، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوربي ويتوافر بها إستراحة مُخصصة للاطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.

كما توجه السيسي إلى مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم إنشاءها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، واستمع لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة والذين كانوا في استقباله أثناء الزيارة، ووجه سيادته بضرورة التوسع في إنشاء المكتبات في كافة محافظات المبادرة مع زيادة المساحات المخصصة لها.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت على مدار اليومين الماضيين قوافل غذائية وطبية موسعة بقرى مركز الوقف بمحافظة قنا، حيث تم توفير 14 عيادة متنقلة تم مختلف التخصصات الطبية منها "الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – تنظيم الأسرة– الرمد – الجلدية – العظام – الأسنان – أمراض صدر- معمل – صيدلية – سجلات طبية" والتي تواصل عملها لخدمة المواطنين بمركز شباب المراشدة.

كما تم إطلاق قافلة غذائية مُحملة بعدد 5 آلاف كرتونة مواد غذائية مُخصصة لأهالي قرى مركز الوقف بمحافظة قنا، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، حيث تم الانتهاء من التوزيع على أهالي قرية المراشدة ومازالت القافلة مستمرة في باقي قري المحافظة، كما تشمل القافلة توزيع الأغطية الشتوية (البطاطين) من خلال فرق الرصد الميداني في مؤسسة حياة كريمة بقرى المحافظة على الأسر المستحقة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة بالمحافظة.