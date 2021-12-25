الداخلية تنظم لقاءات مع طلبة المدارس للتعريف بمخاطر المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية- الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

يأتي ذلك فى إطار حرص كل أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة انتشار المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع وتجهض طموحات شبابه.