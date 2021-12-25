بالفيديو.. تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أعد مقطع فيديو يرصد النتائج الإيجابية التي حققتها جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.