الداخلية X أسبوع.. ضبط 336 قضية آثار و462 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها 58 متهمًا.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وضبط 462 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة– الغربية– الإسكندرية – الدقهلية- القليوبية– الشرقية– السويس– سوهاج– المنيا– كفرالشيخ – السويس- قنا- بورسعيد – الأقصر- البحرالأحمر– الفيوم- مطروح- الإسماعيلية- البحيرة- بنى سويف) ، وبحوزتهم (222قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

كما أثمرت الجهود عن ضبط 336 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.