شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حصاد مشروعاتها التنموية بالصعيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات الطبية التى تقدمت للصعيد خلال الفترة الماضية، مشبرة إلي أن تكلفة الخطة الاستثمارية للصعيد 87.3 مليار جنيه.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن إجمالى تكلفة المبادرات الصحية في الصعيد 2.3 مليار جنيه، مشيرة الي أهمية توفير خدمات الرعاية الأولية للمواطنين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قال إن المبادرات الصحية الرئاسية قد ساهمت في تغيير المنظومة الصحية في مصر، وعملت على تعزيز النظام الصحي ومعالجة ما به من اختلالات، جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً، تلقاه من الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، حول جهود المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات الصعيد.