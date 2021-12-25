شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 تريليون جنيه مشروعات.. الرئيس السيسى من الصعيد: لسه شغالين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل حاسمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم، السبت، فى صعيد مصر، أكد خلالها على منع البناء على المحاور الجديدة، وتحمل الجيش والشرطة مسئولية المنع، والسماح بالإنشاء على جانبى المحاور بعمق كيلو متر.



الرئيس السيسى من الصعيد لسه شغالين

الرئيس السيسى أكد على ضرورة توفير خدمات على الطرق والمحاور الجديدة، ووصف هذه الخدمات بأنها مناطق تنموية "مش محطات وقود"، وأن وجود محطات الخدمة على المحاور الجديدة ضرورة للسيطرة الأمنية، ولهذا أيضا فإن وزارة الاتصالات مطالبة بأبراج إشارة لتغطية الطرق.