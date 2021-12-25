شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق غرب سوميد.. اعرف تحويلات المرور لإنشاء القطار السريع بأكتوبر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا لطريق غرب سوميد، بعد قرار إغلاقه لبدء تنفيذ مشروع القطار السريع "العالمين_العين السخنة".

وأعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط ( العلمين – السخنة )، وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية، والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع، بنطاق مدينة 6 أكتوبر ( طريق غرب سوميد ) والذى يربط بين طريق الواحات وطريق إمتداد محور 26 يوليو، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق كلى لشارع غرب سوميد فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد فى الاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق إمتداد محور 26 يوليو، وذلك إعتباراً من الساعة 1 صباح الجمعة، وحتى انتهاء الأعمال.

وتيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الأتية:-

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى إتجاهين ( السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد) ( السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله إتجاهين).

- حركة المركبات القادمة من طريق إمتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير بإتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً إتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو ، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- ( موقع الغلق الكلى ) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم إستكمال السير وصولاً حتى طريق إمتداد محور 26 يوليو.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.