شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء فى جراحة الأوعية الدموية والعمود الفقرى بالمركز الطبى العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الأمريكي الدكتور/ وين ياكس خبير علاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة باستخدام الأشعة التداخلية، وذلك خلال الفترة 12/26/ 2021 وحتي 2/1/2022، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية حتي وصول الخبير من الساعة 8 صباحا وحتي 2 مساء.



جراحة الأوعية الدموية

كما يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الهندي الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض والام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير واجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالاسمنت الطبي في حالات الكسود والاورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود وذلك في الفترة 29/1 وحتي 2/2/2022، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 3:5 مساء.