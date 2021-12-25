شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أقباط الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

وكان قداسة البابا زار مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، وكان في استقباله قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية، وسفيري اليونان وقبرص وبعض المطارنة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد.

ورحب البطريرك بقداسة البابا والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لزيارة قداسته وتهنئته.

وعبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بلقاء البطريرك، والمطارنة وسفيري اليونان وقبرص، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح يعطينا البركة والفرح والنور.

تكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والشماس جوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.