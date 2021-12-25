شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الماس الكهربائى.. اعرف نصائح جهاز تنظيم الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائى بالمنزل، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها:

1- إذا نشب نيران فى منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذى يتسبب فى نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الاوتوماتيك التى تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

3- لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لان الماء هو موصل طبيعى للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم فى توسيع دائرة التيار، فى جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

4- الحرائق الكهربائية هى حريق من الفئة C، مما يعنى أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق. معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ، ولكن من الضرورى التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6- الاتصال على الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

7- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.