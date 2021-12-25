الداخلية: تحرير 247 ألف مخالفة مرورية ورفع 280 سيارة متهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 247345 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 31208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7011 موقف عشوائي.

كما أسفرت الجهود في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 280 سيارة، و57 دراجة نارية، و21836 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 213 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 949 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 8 منهم، وفحص 803 مركبة تبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4153 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 521 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.