الأمن العام: ضبط 1550 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 280 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1382 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1550 متهمًا، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط قضيتين غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 96 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (280,000,000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.