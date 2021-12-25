"الفلوس ضاعت".. الأمن يكشف ملابسات اختفاء طفلة في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن تغيب طفلة بالبحر الأحمر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن منشور لأحد المواطنين، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، تضمن تغيب ابنته "طفلة 9 سنوات"، مقيمة بذات العنوان، عن المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من العثور على الطفلة المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أنها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات وفقدت النقود التي بحوزتها فخشيت العودة إلى المنزل خوفاً من العقاب.

تم استدعاء والديها وتسليمهما الطفلة، الأمر الذي لاقى استحسانهما، وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.