أمن القاهرة: ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية وغرامات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (مالك محل قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 25 حكم "حبس جزئي – غرامات والمقضي فيهم بالحبس 25 سنة و6 شهور وغرامات مالية مستحقة بلغت (1٫368٫000 جنيه).

كما تم ضبط (مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه في 44 حكم حبس "جزئي – مستأنف" بإجمالي مدد حبس بلغت 48 سنة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة) مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "قتل"، لقيامه بالاشتراك مع (والده - شقيقه "مضبوطين على ذمة ذات القضية") بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزتهم تجاه أحد الأشخاص بأصل بلدتهم محدثين إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

بمواجهة المتهمين بالأحكام وقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.