ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المعسل في الساحل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة كميات من المعسل مجهول المصدر، وغير مدون عليه بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1٫050 طن عسل صناعي – 900 كيلو جرام معسل – 60 كيلو تبغ خام – 15 قطعة مستلزمات إنتاج) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.