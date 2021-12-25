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لمدة 90 يومًا.. إغلاق منزل الشهيد من محور المشير طنطاوي في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة منزل الشهيد من محور المشير طنطاوي في الاتجاه لمناطق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى للمنزل المشار إليه لتنفيذ أعمال التوسعة ولحين الانتهاء، بداية من الساعة 12 صباحًا (يوم السبت الموافق 25/12/2021) لمدة 3 شهور.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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