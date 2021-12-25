شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت المبادرات الرئاسية لأهالى الصعيد؟.. الصحة توضح بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها في تنفيذ المبادرات الرئاسية بمحافظات الصعيد، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم للمواطنين مجانا ووفق أفضل معايير طبية .

”الخليج 365” يستعرض تحليلا حول ما قدمته المبادرات الرئاسية خلال الفترة المقبلة في محافظات الصعيد.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة:

إجمالي الحالات التي تم فحصها 832 ألفا و599 طفلا بينهم 4313 طفلا تم إحالتهم لـ17 مستشفى.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى:

إجمالي الحالات التي تم فحصها بمبادرة الأمراض المزمنة 7 ملايين و376 ألفا و821 .

وتم فحص 560 ألف بمبادرة الاعتلال الكلوى حتي الآن .

إجمالي الحالات المكتشف إصابتها بالاعتلال الكلوي خلال المبادرة 15 ألفا و420 وبالسكري 99 ألفا و907، والضغط 160 ألفا و200، وأمراض القلب 18 ألفا.

- مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين:

إجمالي من تم فحصهن بمحافظات الصعيد 450 ألف سيدة وبلغ عدد الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج 1206 سيدات.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بمحافظات الصعيد:

بلغ عدد من تم فحصهن 4 ملايين و400 ألف سيدة في الفئة العمرية فوق سن 18 عاما وبلغ عدد الحالات الإيجابية 18 ألفا و288 سيدة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية

إجمالي الحالات التي تم فحصها بمحافظات الصعيد 11 مليونا و700 ألف مواطن منهم 380 ألف حالة إيجابية.