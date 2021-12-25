شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. الدولة تخصص 250 مليون جنيه بموازنة 2021 لدعم "مراكب النجاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الهجرة فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار "الرؤية والإنجاز"، الى تفاصيل المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تهدف إلى التوعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية وفرص العمل للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وكشف أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة (ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى بالمحافظات المستهدفة للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية).

وتابع، أن هناك 14 محافظة تم تكثيف المبادرة بها كونها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يقرب من 3.85 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.

وأوضحت أن هناك 138 قرية استفادت من تنفيذ حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية المنعقدة لتوعية الشباب والأسر، وتنفيذ 247 برنامجا تدريبنا وتأهيليا تم تنفيذه على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بتكلفة 2.98 مليون جنيه، و 54 برنامجا تدرينا لإعداد المدربين تم تنفيذه بالإضافة إلى 188 برنامجا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب، و إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، بتمويل 2 مليون يورو من الجانب الألمانى.