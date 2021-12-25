شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والانجاز .. إطلاق 22 مبادرة صحية بـ99.5 مليار جنيه شملت 88 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الصحة أنه تم اطلاق 22 مبادرة بتكلفة 99.5 مليار جنيه واستفاد من المبادرات 88 مليون مواطن و10.5 مليون من طلاب المدارس.

وأوضح "الرؤية والإنجاز" : بالنسبة لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية تكلفة المبادرة 3.8 مليار جنيه نحو 50 مليون مواطن تم فحصهم على مستوى الجمهورية و10.4 مليون تم فحصهم من طلاب المدارس ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية تكلفة المبادرة 602.7 مليون جنيه حتى يونيو 2021 20.4 مليون إمرأة تم فحصهن ومبادرة الكشف المبكر عن "الانيميا والسمنة والتقزم" التكلفة: نحو 463 مليون جنيه حتى يونيو 2021 10.7 مليون طفل تم فحصهم ضمن المبادرة بالعام الدراسي 2019.

بينما مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة التكلفة 111.8مليون جنيه حتى يونيو 2021 نحو 2.3 مليون طفل حديثي الولادة تم فحصهم بينما مبادرة دعم صحة الام والجنين التكلفة 16مليون جنيه حتى يونيو 2021 1.1 مليون سيدة تم فحصهن ومبادرة متابعة وعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي التكلفة نحو 2.5 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه للمبادرة حتى الان 25 مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى أغسطس 2021.

ومبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار "نور حياة":

التكلفة مليار جنيه وإجمالي التمويل 1.2 مليون مواطن تم فحصهم من خلال المبادرة و264 ألف نظارة طبية يتم توفيرها ضمن المبادرة 200 ألف عملية مياه بيضاء في العيون تم إجراؤها في كافة محافظات الجمهورية

ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة:

التكلفة نحو 6.2 مليار جنيه حتى يونيو 2021 وإجمالي الحالات المسجلة على المنظومة 1.1 مليون مواطن وإجمالي الحالات التي تم الانتهاء منها 994.5 ألف مواطن.