شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‎‏‎-‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‎- الجوافة بـ9 جنيهات. ‎- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‎-البسلة بـ10 جنيهات. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات. ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها. ‎‏