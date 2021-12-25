شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة تنظم أنشطة توعوية ومجتمعية متنوعة بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرى مركزى الصف وأطفيح بجنوب محافظة الجيزة عدداً من الأنشطة التوعوية والمجتمعية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذ العديد من الأنشطة، تنوعت ما بين: "ندوات توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات بالكنائس"، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها.

وشملت الأنشطة أيضاً، استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأثير المشروعات القومية علي حياة المواطن بالريف المصري، وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلي تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى حياة كريمة.

وأوضح بدوي، أن الندوات شملت مدارس: جمال عبدالناصر بأطفيح، البرمبل الإبتدائية، الوحدة المجمعة بصول، عمار بن ياسر بمنية الرقة، عمر بن الخطاب بالرقة البحرية، وتم عمل ندوات توعوية بمعاهد: المسجد الأقصى بالشوبك الشرقي، عويس القرني بالبرمبل، فتيات علي بن أبي طالب بصول، منية الرقة الأزهري، الأيمان بالرقة البحرية، أطفيح الابتدائي بمنشأة سليمان.

وتابع أنه تم تنفيذ حملات توعوية بكنائس: الشهيد العظيم مار جرجس بالأقواز، السيدة العذراء والملاك ميخائيل، السيدة العذراء مريم، الشهيد العظيم أبي سيفين بمركز الصف.

وتطرقت الأنشطة التوعوية إلى استطلاع لرأي المواطنين بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفر قنديل بأطفيح وتضمنت قرى: منية الرقة، الرقة البحرية، الرقة القبلية، الصالحية.

فيما استهدف فريق التوعية والمشاركة المجتمعية قرية مسجد موسى بأطفيح بالمسح المجتمعي الشامل في ضوء تعزيز الأنشطة المجتمعية بقرى حياة كريمة.

جديرٌ بالذكر، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف تطوير عدد (42) قرية بمركزي الصف وأطفيح بالجيزة.