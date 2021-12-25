شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الأصل أن يتزوج الرجل امرأة واحدة ولا تعدد إلا بمبرر قوى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، خلال حديثه لتليفزيون الخليج 365، أن الأصل فى الزواج عدم التعدد، فالأصل أن يتزوج الإنسان بامرأة واحدة والتعدد لابد من وجود مبرر، فإذا أراد أن يعدد فلابد من وجود مبرر قوى، وأن يكون مطمئنا اطمئنانا كاملا في أنه سيعدل فإن لم يكن هذا أو هذا فلا يجوز له أن يعدد، لأن هذا مما يترتب عليه مسئولية كبيرة، وهو مسئول عن كافة تصرفات والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والآية التي أباحت التعدد إنما جاءت في سياق ظرف مجتمعي بحيث إنها جاءت تعالج قضية مجتمعية كانت موجودة في هذا الوقت.

وتابع: إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.

وأضاف مفتى الجمهورية: "أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار".