شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شاباً .

وقال الوزير: إنه في مجال التدريب المهني قامت المديرية بعقد 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، وبوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 773 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 545 منشأة، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 86 محضراً للسلامة والصحة المهنية و24 حالة غلق إداري و32 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 64 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 32 منحة مولود جديد بإجمالي 64 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 22 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 54 ألفاً و160 جنيها، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3504 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي مليون و752 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1031 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3421 عاملاً، وأسفر عن تحرير 83 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم إحالة 7 شكاوى منها للقضاء، و9 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على 220 منشأة .