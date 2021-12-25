شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مفيش بناء مخالف على المحاور الجديدة ودى مسئولية الجيش والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال استعراضه للمحاور المقامة على النيل والمقرر افتتاحها اليوم في محافظات الصعيد، قائلا: "الطرق الجانبية على المحاور دى ضمن "حياة كريمة" هل سوف يتم رصفها؟"، ليرد عليه وزير النقل قائلا: "دى داخل أراضى زراعية.. وممكن نمهدها.. ولكن الطرق الخاص بالأهالى والنقل داخل القرى يتم رصفها".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته معقبا على حديث وزير النقل بافتتاحات مشروعات جديدة فى الصعيد: "أنا اسف أقول كده.. بخاف الناس تتعدى وتنبى على المحاور دى.. ادرسوا الموضوع ده.. كل المحاور الجديدة الحفاظ عليها البناء.. نمنع الإنشاء على جانب هذه المحاور بعمق كيلو.. اللى بانى خالص.. الوضوع القائم مش يتغير.. المسئول عن ده القوات المسلحة ووزارة الداخلية".