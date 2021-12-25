شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إنشاء 3 مدن صناعية جديدة وهى مدينة الروبيكى ومدينة الأثاث ومدينة النسيج، متابعا "بتكلم عن حاجة حاجة فيهم.. أن المسار اللى هو لو اتعمل بشكل نظرى لما ننفذه على الأرض ياخد وقت كتير.. لو اقتحمنا كل مرحلة من المراحل دى.. هنطمن أن المستهدف يمكن تحقيقه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد: "الروبيكى فكرة موجودة من عام 2004.. في 2004 كانت فكرة صح وتحدد المكان وكان صح وكل حاجة لكن امتى المدنية تدخل الإنتاج الحقيقى.. من سنتين بس.. بقول الكلام ده.. ما هو كنا موجودين.. لما جينا ندخل في الموضوع لو عملت الموضوع ده هو خاف وقتها.. واللى اتعمل هيشتغل ويدخل في الاقتصاد ونستفيد به.. وعلشان كده معانا 825 ألف مشروع المفروض بواحد يعنى نستفيد بـ 825 ألف أسرة".