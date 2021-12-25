شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة، مضيفا: " الهدف اشرعنه واقنن وضعه".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى الصعيد: " كل يومين أبص الاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، كان بيتعمله قضية.. قلت يا جماعة دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مظبوطة طيب انا اخليه مظبوط".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد،: "اشرعنه واقنن وضعه.. مسكناك غلط تعالى نعمل الصح.. لو مسكتوا مجموعة مصانع في القاهرة طيب أقرب منطقة فين؟، أقله تعالى اتحرك واشتغل ووقنن وضعه ومش بنقنن الوضع علشان اخد منه حاجة، واوعا تكون فاكر أن بنتصيد الغلط.. انت حاولت حتى لو غلط، إحنا معاك في المحاولة بس متعملش غلط.. قولى الموضوع ده حجم المصانع قد إيه وحجم الاشغال؟.. اطمن بقا على التسويق هل إنتاجه ده قدر يبقا ليه نفاذ في الأسواق ولا إيه؟.

وتابع الرئيس السيسي: "بطرحه على الناس علشان تسمعنا علشان تعرف أن الحركة بناء مش حساب.. القضية أن عاوزك تبقا كبير وحاجة حلوة قوى في مصر.. تعالى نشتغل سوا أنا مش باصص على الإيجار ولو عاوزين تخفيض أكتر من كده ماشى.. اوعوا تفتكروا أن لما جينا نتكلم عن المجمعات الصناعية لما اتكلمنا عليهم قولنا نعمله علشان نوفر وقت للناس.

وأكمل الرئيس السيسي: "بوفر الأرض وارفقها وابنى عليها واديك الترخيص كمان يعنى تلاتة أربع المشوار.. طيب انا اقدر اعمل تاني مجمعات زى دى؟، قوى سهل خالص نقدر نعمل قد ده 10 مرات".