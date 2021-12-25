شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمازح مقاولا: "تشتغل وتاخد 25 % ولما تخلص هديلك الباقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد المقاولين الموجودين في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، قائلا: "تشتغل في دشنا وتخلصه بعد سنة؟ طيب تاخد الفلوس بعد سنة؟ يا حاج سعيد..أحرجتك ؟ هديلك جزء.. ورد الحاج سعيد قائلا: "اللى سيادتك تؤمر بيه".

وقال الرئيس لأحد المقاولين ويدعى هاني تادرس:" تخش تعمل كوبرى دار السلام؟.. طيب هتاخد %25 والباقى لما تخلص، فرد قائلا: "مستنى أوامرك يا ريس".