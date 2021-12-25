شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية جديدة من محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.





الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية جديدة من محافظة قنا

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورى، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.





الرئيس السيسي يفتتح المنطقة الصناعية فى بنى سويف والأقصر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر.





الحكومة تنفى طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازلهم

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.





فتح باب التظلم لحاجزى الإعلان الـ15 بالإسكان الاجتماعى لاستيفاء المستندات غدا

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الأحد، 26 ديسمبر 2021، وحتى يوم الخميس 30 ديسمبر، فتح باب التظلم للحاجزين بإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل)، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، حيث تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان.





وزير التنمية المحلية: 5.4 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة التمهيدية لحياة كريمة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من تنفيذ حوالى 21 مشروع ضمن المرحلة الأولى بالصعيد باجمالى استثمارات حوالى 675.1 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ حوالى 237 مشروع فى برنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات حوالى 1.25 مليار جنيه على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة و14 مشروع صرف صحى و40 مشروع رصف طرق و 35 مشروع وحدات صحية و 23 مشروع مدرسة.





التعليم توضح آلية تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية تطبيق المهام الأدائية لطلاب النظام الجديد في التعليم بالصف الرابع الابتدائى، موضحة أن تنفيذها سيكون كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، مشيرة إلى أنها أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى، تم إعدادها في مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم تنفيذها داخل الفصل علي مدي حصتين بإشراف معلم المادة.





وزير التنمية المحلية: 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد

استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 – 2021 وإطار عمل الوزارة استعداداً للجمهورية الجديدة وذلك خلال كلمته اليوم السبت فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.





الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال عام 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 مليون و400 ألف عبوة ألبان أطفال شبيهة بـ "لبن الأم"، خلال عام 2021، بالمجان، وذلك للأطفال حديثى الولادة وحتى عمر سنة حيث يتم صرف الألبان بناءً على الحالة الصحية للأم.

مصر تدين الهجوم الإرهابى على محافظة صامطة بالسعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الخسيس، الذى تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ والذى أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكرى أطلقته ميليشيا الحوثي.





الإسكان: تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 2020/12/9 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، وذلك عند تخصيص الأراضى أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من 2021/12/13،على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.





وزير الكهرباء يكشف لـ"الخليج 365" أسعار شحن السيارات الكهربائية بدءًا من يناير

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن أسعار بيع الكهرباء المتوقعة للسيارات الكهربائية التى من المقرر تطبيقها بدءا من يناير المقبل، كاشفا أن سعر الكيلو وات ساعة للسيارات الكهربائية التى سيجرى شحنها من المنزل ستكون بنفس أسعار شرائح القطاع المنزلى.

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





التموين: زيادة معدلات إنتاج السكر والوصول لاكتفاء ذاتى بنسبة 90% لأول مرة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، في إحداث طفرة كبيرة في ملف منظومة السلع الغذائية وزيادة معدلات الإنتاج من السلع الاستراتيجية وتحقيق طفرة غير مسبوقة مثلما حدث في سلعة السكر وتطوير المصانع المنتجة للسكر، ما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والوصول لاكتفاء ذاتي من السكر لأول مرة لـ90%.