الرئيس السيسي: "اللى ينجح نساعده أكتر.. واللى ما ينجحش نساعده أيضا"

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساعدة النماذج الناجحة وغير الناجحة، قائلا خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الصعيد:"اللى ينجح أكتر نساعده أكتر.. واللى مينجحش نساعده أيضا".

وقال الرئيس السيسي: "لسه المشوار مخلصش، التطوير والتحديث مبينتهيش.. فيه الدعم الفني بمدارس ومكاتب استشارية، وموظف من التجارة بالتنسيق مع المحافظة للمجمعات، والمحافظ يقدر ينظم عملية النقل علشان الناس اللى بتفتح تجد وسيلة انتقال كويسة".