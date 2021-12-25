شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "مش بندور على الربح فقط.. الأهم الناس تشتغل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية مشروع مثل مشروع مدينة الروبيكى، قائلا: "عندنا 825 ألف مشروع في الروبيكى.. لو المشروع بواحد على الأقل.. يعنى 825 ألف أسرة فى 16 مليار جنيه.. يعنى تقريبا 20 ألف.. هنحط 40 ألف جنيه في مليون.. يعنى 40 مليار دلوقتى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "الهدف إيه.. كتير مننا نلاقى بنعمل تجمعات جنب محطات الوقود.. وكتير يقولك ده كتير ده ومش بيجب فلوس.. وأنا أقول اعمل ده.. ويقولى ده مش بيجب فلوس.. أقوله فيه ناس بتشتغل يقولى اه.. خلاص ده الفلوس.. أن الراجل ده يشتغل ويرجع بيته ويكون فيه فلوس.. إذا كانا بنتلكم عن فقر وبطالة.. الحل إننا نشتغل كويس".