شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى، مضيفا: "لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى بكده بمستوى بره يبقا كده وفرت فرص عمل وعُملة صعبة وزودت الناتج المحلى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر: "نرجع لتجربة تانية بتاع مدينة الأثاث عملنا نفس الكلام، لكن تحرك الناس من دمياط لمدينة الأثاث مكنش بالسرعة اللى إحنا عاوزينها، فيه حاجة عندنا المفروض كنا وفرلنالهم منشآت ومستلزمات الخشب، لما متعملتش الراجل في المدينة بيجيب الحاجة على رجله هناك هيركب مواصلة.. صرفنا مليارات ومُصرين على النجاح مش علشان ننجح فكرتنا.. المنتج المحلي منتج كويس، وقد يكون قوى، لكن تحتاج المنافسة بيه داخل وخارج مصر.

وتابع الرئيس: "لو مكونتش يا مصنع تطور، وهنساعدك ولو محتاجين تجيبله ناس من بره تطور الأذواق مستعدين..اوعوا تفتكروا وإحنا بنعمل منطقة صناعية مستنيين حاجة، الـ 10 مليار لو موجودين في البنك هايجيب مليار جنيه.. تفتكروا إيجارات المجمعات هيجيب كده؟".