شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: دفعنا ما يقرب من 100 مليون جنيه لنقل الناس للروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تنفذ نموذجا جيدا خلال العمل في مجال الصناعة، الروبيكى نموذج قابل للنجاح في ظل التطور الكبير الذى يشهده العالم، قائلا: "بقول الكلام ده للناس اللى شغالة في الصناعة.. لازم نعمل حاجة قابلة للنجاح.. التطور مش في مصر بس.. ده في الدنيا كلها.. حد هيجى يقولك الاشتراطات البيئية انت عامل فيها ايه.. فيه كلام كتير".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "ممكن البضائع كويسة ويصعب إنفاذها في الأسواق الخارجية.. تجربة الروبيكى مش نجحت إلا لما الدولة تدخلت.. الروبيكى تجربة نجحت لما الدولة دخلت.. وجه المهندس طارق – وزير الصناعة وقتها- قالى مش قادرين ننقل الناس.. انقل الناس على حسابنا.. قولتله ننقلهم على حسابنا .. قولتله ماشى.. ودفعنا 100 مليون جنيه على حسابنا.. حد تانى يقول لا انتم بتدلعوا".

وتابع الرئيس السيسى: "بنديله المكان اللى قاعد فيه وكل حاجة.. بناخد الناس على قد تجربتهم.. انا شايف الصح وصاحب المصلحة أن البلد تطلع قدام.. والناس تغنى ويبقى عندها طاقات وعمر الصناعات البسيطة ما تعمل غنى".