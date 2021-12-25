شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجمع الصناعات بعد افتتاحه في بياض العرب ببنى سويف & 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس السيسى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببنى سويف، ضمن 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية يحتوى على 266 وحدة صناعية.

يعد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ، ضمن 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية يحتوى على 266 وحدة صناعية جاهزة على المفتاح لتشغيلها من قبل شباب المحافظة وصغار المستثمرين بتمويل ميسر.

وينشر ”الخليج 365”، بعض المعلومات عن المجمع:

1- المجمع مقام داخل المنطقة الصناعية بياض العرب بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف.

2- المجمع مقام على مساحة 70 فدانا، أقيم أحد أكبر 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.

3- يحتوى على 266 وحدة صناعية جاهزة على المفتاح لتشغيلها من قبل شباب المحافظة وصغار المستثمرين بتمويل ميسر.

4- تكلفة المجمع 901 مليون جنية.

5- المجمع الصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية تم إنشاؤه من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب.

6- تتفاوت المساحة الخاصة بالوحدات بواقع (110) وحدة بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة (بأبعاد 18م × 24م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 324م2) و(74 ) وحدة بمساحة 540مترا (بأبعاد 18م × 30م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 432م2)و( 82 ) وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648متراً ،(بأبعاد 18م × 36م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 540م2).

7- الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنت ذات واجهات معمارية حديثة ومجهزةوسائل الأمان والإطفاء ومداخل تغذية مياه ومخارج للصرف الصحى ومدخل كهرباء جهد منخفض.

8- طرح الوحدات سيكون بنظام (الإيجار_ التمليك) وبقيمة إيجارية رمزية، فيما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات.