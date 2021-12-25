أعلن عن نشاطه بمواقع التواصل.. دجال المراغة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية في الإعلان عن نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد نشاطه الإجرامي - 2 دفتر به بيانات المترددين عليه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي)، وكذا (جهاز كمبيوتر - هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على (أسماء الأشخاص وبياناتهم وصورهم - ووصف لبعض حالات السحر التي يعانون منها - المبالغ المالية المدفوعة - مقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية وطرق العلاج - مقاطع فيديو تشير إلى نشاط المتهم).

وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.