تأشيرات مزورة.. ضبط شخص يستخرج الأوراق الخاصة بالسفر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه باصطناع الأوراق الخاصة بالسفر وترويجها على راغبي السفر للخارج، بمحافظة المنوفية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بإدارة مكتب لاستخراج التأشيرات لدول أجنبية والخدمات القنصلية وإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"، واتخاذه مقر المكتب المشار إليه مركزاً للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه باصطناع الأوراق الخاصة بالسفر وترويجها على عملائه من راغبي السفر نظير حصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عثر على (شهادات تأمين مزورة منسوب صدورها لإحدى شركات التأمين المدونة بإحدى اللغات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من طلبات الحصول على تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لبعض الجهات الحكومية - صور بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات التخرج بأسماء أشخاص مختلفة معدة للتزوير)، وكذا (جهاز "لاب توب" بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطه).

وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.