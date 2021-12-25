للالتحاق بإحدى الكليات.. ضبط شاب بتهمة تزوير حكم قضائي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، بتهمة تزوير حكم قضائي، وتقديمه لإحدى الكليات للالتحاق بها لسابقة عدم قبوله بها من قِبل لعدم استيفائه شروط الالتحاق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بتزوير حكم قضائي وتقديمه لإحدى الكليات للالتحاق بها لسابقة عدم قبوله بها من قِبل لعدم استيفائه شروط الالتحاق.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا)، حيث تبين قيامه بسابقة التقدم لإحدى الكليات للالتحاق بها إلا أنه لم يستوف شروط الالتحاق فتم رفضه وعليه قام المذكور برفع عدة قضايا انتهت بعدم أحقيته للالتحاق بذات الكلية، فقام بتزوير محرر رسمي (صيغة تنفيذية لحكم قضائي) بالاشتراك مع أحد الأشخاص وتقديمه للكلية لمحاولة إدخال الغش والتدليس عليها والالتحاق بها إلا أن الكلية اكتشفت المحرر المزور وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (مالك محل لخدمات الكمبيوتر – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن استهداف وضبط الأخير بمحل خدمات الكمبيوتر المشار إليه، وضُبط بحوزته ( 2 شهادة قيد "مزورتان بالكامل" باسم محدد منسوب صدورهما إلى إحدى الجامعات ممهورتان ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدَ المنسوب لذات الجهة – عدد من الإفادات " خالية البيانات" ممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية "مقلدة" معُدة للتزوير وشهادات مبايعات لدراجات نارية "مزورة بالكامل" منسوبة لإحدى الشركات الصناعية)، وكذا (جهاز حاسب آلى وسكانر، هاتف محمول) ، وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المضبوطين فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من (صور المستندات المضبوطة - برنامج للحذف والتعديل).

وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.