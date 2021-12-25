ارتكبوا 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببورسعيد.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أفادت بقيام (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة مدينة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدوائر أقسام شرطة (الشرق - الضواحي- المناخ - العرب - الزهور).

كما أرشدوا عن السيارات لدى عميلهم سيء النية" (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية) باستهداف الأخير أمكن ضبطه، والسيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.