أمن القاهرة: ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة من داخل المساكن.

كان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل الجراج الخاص به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللأزمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه.. وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليـه.

وبمواجهته اعترف بمزاولتـه نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة مـن داخـل المساكن بأسلوب "كسـر البـاب"، وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.