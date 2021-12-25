برلماني: أسبوع الصعيد يؤكد عزم الدولة على تحقيق التنمية الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على تنمية الصعيد ورفع التهميش الذي كان يعانيه على مدار العصور السابقة، متابعًا: "يوميًّا نشهد افتتاحات بمحافظات الجمهورية بشكل عام وبمحافظات الصعيد بشكل خاص، وهذا بدوره سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروعات التنموية بالصعيد وتوفير آلاف فرص العمل".

وأضاف سلطان، في بيان اليوم السبت: "اليوم يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، ضمن فاعليات (أسبوع الصعيد) في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل".

وأكد عضو مجلس النواب أن أسبوع الصعيد يؤكد حجم الإنجازات التي تجري على الأرض بمختلف ربوع المحافظات على مستوى الجمهورية وفي محافظات الصعيد بشكل خاص؛ ففي العصور السابقة عانى الصعيد لفترات طويلة تدني الخدمة وتهميشًا كبيرًا كان له أثر واضح في طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكان أيضًا من أسباب عدم وجود فرص عمل للشباب .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصعيد بدأ في حصد ثمار المشروعات القومية، ومن ثم سنجد خلال الفترة المقبلة المزيد من فرص العمل واستغلال الموارد الثمينة بالمحافظات المختلفة وتحقيق طفرة صناعية وزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.