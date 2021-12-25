نسير على الطريق الصحيح.. برلماني يشيد بإطلاق وثيقة شحن جثامين المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بإعلان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقائها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق أول وثيقة تأمين لشحن الجثامين بالخارج، فضلًا عن صرف تعويض 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي بدءا من الاثنين المقبل.

وأوضح النائب عمرو هندي، في بيان، اليوم السبت، أن أزمة نقل الجثامين من الخارج أرَّقت المصريين في الخارج لفترات طويلة، مشيرًا إلى صعوبة الإجراءات والتكلفة، مضيفًا "أن وثيقة التأمين ستساعد المصريين بالخارج على نقل الجثامين حتى خروج قانون الهجرة إلى النور".

وأضاف هندي أن وثيقة نقل الجثامين ستكون اختيارية وتشترى بـ100 جنيه سنويًّا، ويحصل عليها المواطن من خلال الحصول على تصريح العمل، أو من خلال الموقع الإلكتروني، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة، وأن هناك رغبة حقيقية في التواصل مع المصريين بالخارج، وأن تعاون الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ويدعم جهود التنمية في شتى المجالات.